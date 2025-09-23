Dawson' s Creek la reunion emoziona il cast e i fan | sul palco anche moglie e figli di James Van Der Beek
Tante sorprese sul palco del teatro newyorkese che ha ospitato la reunion del cast della serie per una lettura molto speciale, accompagnata dalle incursioni video di James Van Der Beek e Steven Spielberg. Tanta l'emozione tra le star di Dawson's Creek salite sul palco del Richard Rodgers Theater di New York per l'attesa reunion di Dawson's Creek. Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps si sono riuniti per una lettura dell'episodio pilota del 1998 con lo scopo benefico di raccogliere fondi per la lotta al cancro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
