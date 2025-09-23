Dawson' s creek James Van Der Beek salta la reunion per problemi di salute | il suo videomessaggio

Tutti i protagonisti della serie cult Dawson's Creek, andata in onda in Italia dal 1998 al 2003, si sono riuniti per la prima volta sul palco del Richard Rogers Theatre di New York per raccogliere fondi a favore dell'associazione F Cancer. Joshua Jackson, che interpretava Pacey, Katie Holmes. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: dawson - creek

Dawson’s creek: il cast si riunisce dopo 22 anni per una lettura speciale del pilot

Katie Holmes e Joshua Jackson, dopo Dawson's Creek, di nuovo insieme in Happy Hours

Pacey e Joey: la meravigliosa sorpresa per i fan di Dawson’s Creek

“Non posso credere di non essere lì” James Van Der Beek si è dovuto assentare alla reunion di Dawson’s Creek a causa della malattia. La tenera sorpresa in un video - facebook.com Vai su Facebook

Il cast di Dawson’s Creek riunito alla raccolta fondi destinati all'associazione noprofit F Cancer. - X Vai su X

James Van Der Beek sorprende tutti al reunion di Dawson’s Creek; James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson's Creek, la sorpresa in un video: Avrei voluto vedervi di persona; James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson’s Creek per la malattia: «Fa paura, ma i miracoli esistono».

James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson's Creek: "Ko per due virus" - L'attore James Van Der Beek non era presente alla reunion di Dawson's Creek perché stava male: due virus si sono aggiunti al cancro al colon- Riporta gazzetta.it

James Van Der Beek nel bel mezzo della lotta al cancro torna a farsi vedere in pubblico per la reunion di 'Dawson’s Creek', fan preoccupati - retto al terzo stadio nel novembre 2024, raccontando apertamente la sua esperienza. Secondo gossip.it