David Jonsson e Cooper Hoffman insieme nella commedia A24

riunione tra i protagonisti di “the long walk” per un nuovo progetto cinematografico. Due giovani attori emergenti di Hollywood, noti per la loro recente collaborazione in un adattamento di Stephen King, si preparano a condividere nuovamente il set. La loro partecipazione a un nuovo film prodotto da A24 rappresenta un ulteriore passo avanti nelle rispettive carriere e conferma il crescente interesse verso progetti che combinano talento e originalità. partecipazione dei protagonisti nel nuovo film “the chaperones”. sinossi e dettagli del film. Il lungometraggio intitolato “The Chaperones”, scritto da Sebastian Black in occasione del suo debutto come sceneggiatore, sarà diretto da India Donaldson, regista al suo primo lavoro ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - David Jonsson e Cooper Hoffman insieme nella commedia A24

In questa notizia si parla di: david - jonsson

La lunga passeggiata: cooper hoffman e david jonsson verso la fama nella riflessione su stephen king

Prestazione potente di David Jonsson ne La lunga passeggiata

La lunga marcia, David Jonsson ha portato rispetto a Mark Hamill 'non rivolgendogli la parola'

Cooper Hoffman e David Jonsson fotografati per GQ Hype da Marie Tomanova. - X Vai su X

In una recente intervista concessa a Collider, David Jonsson, interprete del sintetico Andy in Alien: Romulus, ha condiviso alcune riflessioni sul futuro del suo personaggio nel sequel già in sviluppo. Senza rivelare troppi dettagli, l’attore ha sottolineato come - facebook.com Vai su Facebook

La lunga marcia, David Jonsson ha portato rispetto a Mark Hamill 'non rivolgendogli la parola'; David Jonsson su «The Long Walk»: «Non ho parlato con Mark Hamill sul set»; David Jonsson su The Long Walk: 'Non ho parlato con Mark Hamill sul set'.

‘Long Walk’ Co-Stars David Jonsson And Cooper Hoffman Eye Reunion On ‘The Chaperones’ From A24, Plan B & Icki Eneo Arlo - After earning strong reviews for their Lionsgate thriller The Long Walk, David Jonsson and Cooper Hoffman already have found the project they want to reteam on as the two are in talks to star in A24’s ... Secondo yahoo.com

David Jonsson, Cooper Hoffman to Star in ‘The Chaperones’ for A24, Plan B - David Jonsson and Cooper Hoffman, who are both starring in Lionsgate’s Stephen King adaptation The Long Walk, are in talks to reunite for The Chaperones, a drama that A24 has boarded. Da msn.com