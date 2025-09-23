David Bowie all’asta la copertina di Aladdin Sane per 300 mila sterline

A torso nudo, con gli occhi chiusi, una folta capigliatura e il volto diviso in due parti da un fulmine di colore rosso e blu, mentre una lacrima gli scivola sulla spalla. È l’immagine in copertina su Aladdin Sane, sesto album della carriera di David Bowie uscito nel 1973, nonché una delle fotografie immortali dell’artista britannico, icona del glam rock. Il 22 ottobre, quando sarà battuta allasta con un prezzo stimato di 300 mila sterline (poco meno di 350 mila euro) potrebbe diventare la più costosa della storia della musica, superando il record stabilito da quella per il disco di debutto dei Led Zeppelin venduta per 325 mila dollari nel 2020. 🔗 Leggi su Lettera43.it

