Dave Bautista | Amo fare cinema e se lavoro con qualcuno che si lamenta di fare film non li voglio attorno

Dave Bautista, ormai libero di scegliere i progetti che lo appassionano, rifiuta di lavorare con persone negative e che si lamentano di stare sul set. Ex wrestler e oggi volto sempre più ricercato, Dave Bautista non vuole più sprecare tempo con colleghi arroganti o infelici. Per lui il set è un luogo sacro, fatto di dedizione e rispetto. Una visione netta che accompagna il suo percorso di trasformazione fisica e professionale, lontano da ruoli scontati. Dave Bautista: "Non voglio sentire lamentele sul set" Quando si guarda indietro alla propria carriera, Dave Bautista non nasconde la gratitudine per il cinema, ma anche la franchezza di chi ha attraversato stagioni di sacrifici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Bautista: “Non voglio sentire la gente lamentarsi sul set” - Parlando con Collider, Dave Bautista ha espresso il suo fastidio nei confronti delle persone che si lamentano sul set ... Lo riporta lascimmiapensa.com