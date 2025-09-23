D' Attis | Lavoratori diretti e indiretti Enel garantiti per almeno 24-36 mesi
Le dichiarazioni rilasciate dal deputato Mauro D'Attis, promotore dell'accordo di programma per Brindisi, vice presidente della commissione nazionale antimafia, al termine del tavolo interministeriale sulla decarbonizzazione che si è svolto stamattina presso la prefettura di Brindisi.LEGGI. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
D'Attis: Lavoratori diretti e indiretti Enel garantiti per almeno 24-36 mesi; «Garantita continuità occupazionale per lavoratori diretti ed indotto»; Comitato interministeriale, sindacati: Ora certezze sui progetti e sui finanziamenti.
