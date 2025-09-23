D' Attis | Lavoratori diretti e indiretti Enel garantiti per almeno 24-36 mesi

Brindisireport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni rilasciate dal deputato Mauro D'Attis, promotore dell'accordo di programma per Brindisi, vice presidente della commissione nazionale antimafia, al termine del tavolo interministeriale sulla decarbonizzazione che si è svolto stamattina presso la prefettura di Brindisi.LEGGI. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attis - lavoratori

D'Attis: Lavoratori diretti e indiretti Enel garantiti per almeno 24-36 mesi; «Garantita continuità occupazionale per lavoratori diretti ed indotto»; Comitato interministeriale, sindacati: Ora certezze sui progetti e sui finanziamenti.

d attis lavoratori direttiD'Attis: "Lavoratori diretti e indiretti Enel garantiti per almeno 24-36 mesi" - Il deputato, al termine dell'incontro sulla decarbonizzazione: "Il rinvio del phase out dal carbone non bloccherà i progetti" ... Riporta brindisireport.it

Cerca Video su questo argomento: D Attis Lavoratori Diretti