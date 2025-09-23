Data zero 2026 di Vasco Rossi a Rimini | biglietti in vendita tra poche ore

Rimini, 23 settembre 2025 – Dieci concerti con doppie date tra Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Ma prima di tutto, come ormai tradizione, la data zero. Anzi, le date zero: perché ad aprire le danze per l’estate 2026 rock di Vasco Rossi sarà il sound check riservato ai membri del Blasco Fan Club. Eccole le date la sterminata ‘combricola del Blasco’ attende con ansia: la data zero sabato è fissata per sabato 30 maggio 2026 allo Stadio Romeo Neri. Venerdì sera, il 29 maggio, la serata per il fan club. Si sa che tra Vasco e Rimini c’è un amore speciale: ogni anno si concede qualche giorno di relax al Grand Hotel e i fan sperano che anche quest’anno la permanenza riminese inizi ben prima di fine maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Data zero 2026 di Vasco Rossi a Rimini: biglietti in vendita tra poche ore

Vasco Rossi annuncia il concerto di Rimini il 30 maggio 2026: quando acquistare i biglietti per la data zero - Vasco Rossi ha annunciato che la data zero del tour 2026 si terrà il 30 maggio a Rimini, con un'anteprima soundcheck, la sera prima, solo per il fanclub ... Come scrive fanpage.it

Vasco Live 2026: data zero a Rimini il 30 maggio - In pre sale anche l'album "The Essentials" con 99 minuti di emozioni ... Da lopinionista.it