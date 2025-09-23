Dante un successo ’divino’ | Un’edizione davvero riuscita Già al lavoro per il prossimo anno
Grande successo di presenze per ’’Prospettiva Dante’, unico festival italiano dedicato allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione della cultura legata al Padre della lingua italiana. Le cinque giornate e serate, si sono concluse con un bilancio eccellente. Il livello molto alto dei relatori, il clima di empatia, condivisione e scambio tra il pubblico, i premiati, ed i relatori, l’atmosfera speciale del luogo e la sapiente direzione artistica di Domenico De Martino hanno completato il quadro di un’edizione celebrata dal pienone di tutti gli eventi, con tantissime persone in piedi e visite eccellenti, anche a sorpresa, durante le varie giornate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
