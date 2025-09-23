Grande successo di presenze per ’’Prospettiva Dante’, unico festival italiano dedicato allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione della cultura legata al Padre della lingua italiana. Le cinque giornate e serate, si sono concluse con un bilancio eccellente. Il livello molto alto dei relatori, il clima di empatia, condivisione e scambio tra il pubblico, i premiati, ed i relatori, l’atmosfera speciale del luogo e la sapiente direzione artistica di Domenico De Martino hanno completato il quadro di un’edizione celebrata dal pienone di tutti gli eventi, con tantissime persone in piedi e visite eccellenti, anche a sorpresa, durante le varie giornate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dante, un successo ’divino’: "Un’edizione davvero riuscita . Già al lavoro per il prossimo anno"