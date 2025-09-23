Danni del maltempo a Milano e in Lombardia | chiusa la stazione Zara della M3

Milano, 23 settembre 2025 – Milano alle prese con i danni della violentissima ondata di maltempo che ieri ha colpito la città e l’hinterland oltre a Comasco e Brianza. Permane comunque su parte della Lombardia e Milano l’allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e idraulico e gialla per i temporal i Metropolitana, fermata Zara. Al momento Atm comunica che “È' ancora chiusa stamani, lungo la linea 3 della metropolitana milanese la stazione di Zara ”. I tecnici di Atm stanno lavorando per riaprirla dopo l'allagamento di ieri. E' invece in f unzione regolarmente la stazione di Zara lungo la linea Lilla M5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

