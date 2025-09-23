Danimarca l' aeroporto di Copenaghen chiuso | Avvistati droni sospetti Cancellate le partenze dirottati i voli in arrivo

Cresce la tensione in Europa. Dopo l'allontanamento di alcuni jet russi su Polonia ed Estonia, la Danimarca l'ancia l'allarme per l'avvistamento di droni sospetti. L'aeroporto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Danimarca, l'aeroporto di Copenaghen chiuso: «Avvistati droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo

In questa notizia si parla di: danimarca - aeroporto

Droni su Copenaghen, la polizia danese: "Sono volati via, non sappiamo se erano russi" #copenaghen #danimarca #aeroporto - X Vai su X

L'aeroporto danese ha interrotto tutte le operazioni dopo l'avvistamento di droni non autorizzati - facebook.com Vai su Facebook

Droni sospetti, riapre l'aeroporto di Copenaghen ma chiude quello di Oslo. Decine di voli sospesi; Droni sull’aeroporto di Copenaghen: scalo chiuso; Danimarca, droni su aeroporto Copenhagen: scalo chiuso.

L’aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso per la presenza di alcuni droni non identificati - Intorno alle 20:30 l’aeroporto di Copenaghen, la capitale della Danimarca, è stato temporaneamente chiuso per la presenza di alcuni droni non identificati nelle vicinanze. Scrive ilpost.it

Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti di Copenaghen e Oslo - Londra e Varsavia avvertono Mosca: 'Affronteremo i jet'. Lo riporta ansa.it