Danimarca la madre Inuit riavrà la figlia | ribaltata la decisione che l’aveva separata dalla neonata subito dopo il parto
Nikoline Bronlund, la giovane madre groenlandese a cui era stata tolta la bambina subito dopo il parto, potrà riabbracciare sua figlia. Lo ha stabilito la National Appeals Board danese, che ha annullato la decisione del comune alle porte di Copenaghen dove la ragazza viveva con un’udienza durata appena mezz’ora e un comunicato quanto mai sintetico: «La National Appeals Board ha deciso di annullare la misura». Nikoline, 18 anni, ha chiamato la figlia Aviaja-Luuna e ha scritto su Instagram un messaggio breve ma potente: «Il mio cuore è di nuovo intero». Il test di competenza genitoriale. Il caso risale al mese di agosto scorso ed era scaturito da un controverso test di competenza genitoriale a cui Brounlund era stata sottoposta durante la gravidanza e per il quale era stata ritenuta inadatta a crescere una bambina. 🔗 Leggi su Open.online
