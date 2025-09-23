Danimarca | allarme droni Polizia | non li abbiamo visti

Dei droni non si sa il numero e nemmeno le dimensioni. Le forze dell'ordine non sono nemmeno riusciti a vederli, sono volati via. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Droni sospetti, chiusi e poi riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Decine di voli sospesi; Copenaghen, allarme droni: scalo riaperto nella notte | Ma i velivoli misteriosi bloccano anche Oslo; I droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo: «Sono scomparsi, non sappiamo dove siano andati.

danimarca allarme droni poliziaDroni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti di Copenaghen e Oslo - Circa cinquanta voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali. Da altoadige.it

danimarca allarme droni poliziaAeroporti nel caos per droni sospetti: voli interrotti per ore in Danimarca e Norvegia - Il traffico aereo in tilt dopo l’irruzione di tre o quattro droni di grandi dimensioni: ore di caos in Danimarca e Norvegia. Si legge su notizie.it

