Una frase infelice durante una serata in consolle rompe l’equilibrio tra Andrea Damante e Ignazio Moser. Un gesto che avrebbe fatto crollare la fiducia, che va oltre la mancanza di rispetto . Una serata come tante, musica alta, luci soffuse e una consolle affollata. Ma bastano poche parole, pronunciate al momento sbagliato per scatenare un effetto domino inatteso. Protagonisti? Due ex grandi amici e una frase che ha sollevato più di un sopracciglio. Da quel momento, tra Andrea Damante e Ignazio Moser qualcosa si è rotto e il gelo, oggi, parla più di mille dichiarazioni. La vicenda, che coinvolge la famiglia Rodriguez (e non solo), è più intricata di quel che sembra. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Damante fuori controllo, Moser prende le distanze: il motivo della lite tra i due