Ritrovato l'attacco in campionato, Italiano e il Bologna vanno a caccia di conferme in Europa: dove le conferme in questione sono rappresentate dai gol e dalla crescita della fase offensiva. C'è un Castro che è tornato: un gol e un assist nelle ultime due gare casalinghe, dopo le pene seguite all'infortunio al piede destro di marzo. Recuperato l'argentino, c'è da rigenerare pure Thijs Dallinga, re di coppe dell'ultima stagione. Ha faticato, l'olandese, nella sua prima annata italiana, benché acquisto più oneroso dell'estate 2024, con i suoi 15 milioni più 3 di bonus. Ma in Coppa Italia ha dato il meglio di sé (3 gol in 4 gare) e in Champions è stato l'unico attaccante ad andare a segno (1 gol in 8 presenze), decisivo nella storica vittoria col Borussia Dortmund.

Dallinga Il re di coppe è l'asso nella manica