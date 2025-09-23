Dallinga Il re di coppe è l’asso nella manica
Ritrovato l’attacco in campionato, Italiano e il Bologna vanno a caccia di conferme in Europa: dove le conferme in questione sono rappresentate dai gol e dalla crescita della fase offensiva. C’è un Castro che è tornato: un gol e un assist nelle ultime due gare casalinghe, dopo le pene seguite all’infortunio al piede destro di marzo. Recuperato l’argentino, c’è da rigenerare pure Thijs Dallinga, re di coppe dell’ultima stagione. Ha faticato, l’olandese, nella sua prima annata italiana, benché acquisto più oneroso dell’estate 2024, con i suoi 15 milioni più 3 di bonus. Ma in Coppa Italia ha dato il meglio di sé (3 gol in 4 gare) e in Champions è stato l’unico attaccante ad andare a segno (1 gol in 8 presenze), decisivo nella storica vittoria col Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dallinga - coppe
Troverà spazio, per forza. Se non sarà domani sarà la prossima. " Italiano non lascia dubbi sul fatto che Dallinga sia destinato ad avere il suo momento. L’allenatore del Bologna, alla vigilia del match contro il Genoa, ha toccato tanti punti caldi, soprattutto quell - facebook.com Vai su Facebook
Dallinga Il re di coppe è l’asso nella manica - È l’unico attaccante ad avere segnato in Europa e scalpita per fare il bis dopo avere recuperato dall’infortunio. Riporta msn.com
Dallinga, il re di coppe. Gol nelle notti pesanti. Ora dovrà segnare anche in campionato - Sette mesi per vederlo brillare per davvero, sette mesi per vederlo sorridere a pieno e correre sotto la curva. Secondo ilrestodelcarlino.it