E ra stata adescata in una chat di Telegram. Ha accettato un primo appuntamento ed è stata violentata. Ha 20 anni la ragazza aggredita con un coltello il 9 settembre scorso alla fermata della metro di San Donato Milanese. Lui di anni ne ha 38 e “per fatti analoghi” era già stato condannato. Grazie al coraggio della ragazza, che ha scelto di denunciare, è stato arrestato. L’episodio è, purtroppo, solo uno dei tanti reati di genere legati al web che arriva sulle pagine dei giornali. Come può una donna fidarsi di un uomo conosciuto online e accettare di incontrarlo dal vivo senza la paura di venire aggredita? Truffe affettive online: fenomeno in aumento e difficile da riconoscere X Leggi anche › Comportamenti, app, numeri utili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dall'incontro online a quello reale: il decalogo anti violenza per un primo appuntamento sicuro