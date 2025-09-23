Dall'incontro online a quello reale | il decalogo anti violenza per un primo appuntamento sicuro
E ra stata adescata in una chat di Telegram. Ha accettato un primo appuntamento ed è stata violentata. Ha 20 anni la ragazza aggredita con un coltello il 9 settembre scorso alla fermata della metro di San Donato Milanese. Lui di anni ne ha 38 e “per fatti analoghi” era già stato condannato. Grazie al coraggio della ragazza, che ha scelto di denunciare, è stato arrestato. L’episodio è, purtroppo, solo uno dei tanti reati di genere legati al web che arriva sulle pagine dei giornali. Come può una donna fidarsi di un uomo conosciuto online e accettare di incontrarlo dal vivo senza la paura di venire aggredita? Truffe affettive online: fenomeno in aumento e difficile da riconoscere X Leggi anche › Comportamenti, app, numeri utili. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: dall - incontro
Il principe Harry è rimasto profondamente «deluso» dall'incontro tra la famiglia della principessa Diana e Meghan Markle
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
Gaza, 65 palestinesi morti negli attacchi israeliani dall'alba | Trump-Netanyahu, lunedì l'incontro alla Casa Bianca
Dall’incontro con la testimone della Shoah Edith Bruck a quello con il Benevento Calcio: il legame sempre più stretto dell’Alberti con la società civile - facebook.com Vai su Facebook
A 3 giorni dall’incontro #Erdogan–#Trump, la Gazzetta Ufficiale in #Turchia elimina dazi extra su merci USA (auto, plastica, tabacco, carta, cosmetici). Negli #USA si discuterà probabilmente dell’acquisto di aerei militari americani da parte di #Ankara - X Vai su X
Incontri online, 10 regole antiviolenza primo appuntamento sicuro; Ancora possibile l’incontro con Carlo, ma la famiglia reale non si fida di Harry; Zelensky: rifiuto Mosca a cessate il fuoco complica le cose | Oggi riunione dei volenterosi | Trump vuole il trilaterale con Kiev entro venerdì.