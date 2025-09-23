Dall’ex assessore della giunta Sala seguite logiche perverse di illegalità
Per il Tribunale del Riesame c’era corruzione, «basata sul mercimonio della funzione», nella Palazzopoli milanese. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: dall - assessore
Inchiesta sull’ex assessore Gambino, le nuove carte: “Bonifici sospetti dall’imprenditore Alessi anche negli anni precedenti le intercettazioni”
Cantiere via Filzi, la cronistoria raccontata dall'assessore Sacchetti
Inchiesta sull’ex assessore Gambino, le nuove carte: “Bonifici sospetti dall’imprenditore Alessi anche negli anni precedenti le intercettazioni”
La pioggia è battente dall'alba, l'assessore alla Protezione civile: «I temporali intensi proseguiranno». In città mezzi a singhiozzo per lo sciopero generale: dalle 10 la maxi manifestazione - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta urbanistica Milano, i magistrati e l’assessore: “La giunta Sala sapeva” - C’è un passaggio nell’ordinanza del gip Mattia Fiorentini che restituisce bene il peso dell’inchiesta Grattacieli ... Da ilfattoquotidiano.it
Urbanistica, stallo sul nuovo assessore: per superare la crisi ipotesi rimpasto dopo le ferie - L’avvicendamento flash che sembrava potersi chiudere in pochi giorni dopo le dimissioni dell’ex assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, non c’è stato. Riporta milano.repubblica.it