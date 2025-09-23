Dalle stigmate ai miracoli | la storia incredibile di Padre Pio il santo che affascinò il mondo e turbò la Chiesa
San Pio da Pietralcina è uno dei santi italiani più venerati. La sua vita è stata protagonista di alcune fiction televisive (una con Sergio Castellitto per Mediaset, un’altra con Michele Placido per la Rai, entrambe del 2000) e anche di un film, diretto da Abel Ferrara e interpretato da Shia LaBeouf. Francesco Forgione, questo il suo nome prima di diventare frate cappuccino, nasce a Pietrelcina, vicino a Benevento il 25 maggio 1887. Vive però per oltre 50 anni a San Giovanni Rotondo dove nel 1910 diventa sacerdote. Un evento miracoloso, la comparsa delle stimmate, ovvero i segni del martirio di Gesù, il 20 settembre 1918, rendono il frate immediatamente noto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
