Dall' alborata alla processione | Sferracavallo festeggia i patroni Cosma e Damiano il programma 2025

Spettacolo de “I pupi”, concerto di Lello Analfino, alborata, regata storica di barche a remi, processione e fuochi d'artificio alcuni degli appuntamenti più attesi nella borgata marinara di Sferracavallo in occasione dei festeggiamenti per i patroni Cosma e Damiano, medici, venerati in molte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

