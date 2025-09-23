Dalla tragedia agli Oscar | Familia è il film sulla storia vera di Luigi Celeste che l’Italia sogna di portare a Hollywood
Quella di Luigi Celeste è una storia di violenza, dolore e riscatto. Nel 2008, all’età di 23 anni, uccise il padre per difendere la madre e il fratello da anni di abusi. Un atto estremo per il quale ha scontato 9 anni di carcere, principalmente a Bollate. Ma è dalla prigione che parte la sua rinascita. Prima, studiando per diventare esperto di cybersecurity. Poi, con la decisione di mettere nero su bianco la sua vicenda, in un libro, Non sarà sempre così, scritto a quattro mani in carcere con Sara Loffredi, che Francesco Costabile ha portato al cinema in Familia, presentato con successo a Venezia 2024 nella sezione Orizzonti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Familia, di Francesco Costabile sarà il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar - Sarà il film di Francesco Costabile a concorrere per l'Italia nella categoria Miglior Film Internazionale ai prossimi Oscar ... Si legge su sentieriselvaggi.it
“Familia” del regista cosentino Francesco Costabile in corsa come candidato agli Oscar - L’Italia candida “Familia” di Francesco Costabile alla selezione per il miglior film internazionale agli Oscar 2026. Segnala cosenzachannel.it