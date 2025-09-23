Dalla Tipografia al Futuro | il nuovo StartUpLive di NAStartUp nel cuore di Napoli
I caratteri mobili che hanno fatto la storia della stampa incontrano il mondo digitale, i torchi ottocenteschi dialogano con le stampanti 3D, le criptovalute si intrecciano con la memoria della carta stampata. È questa l’immagine simbolo del nuovo appuntamento con StartUpLive di NAStartUp, in programma mercoledì 24 settembre alle 18 alla Tipografia Museo, nel ventre del centro . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: tipografia - futuro
"Non c'è futuro basato sulla violenza, sull'esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace, chi li ama veramente lavora per la pace". Lo ha detto il Papa all'Angelus parlando di Gaza come "terra martoriata". - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Tipografia al Futuro: nuovo appuntamento dello StartUpLive di NAStartUp nel “ventre di Napoli”; Dalla Tipografia al Futuro: il nuovo StartUpLive di NAStartUp nel cuore di Napoli; Dalla Tipografia al Futuro: StartUpLive di NAStartUp nel cuore di Napoli - Sud Notizie Napoli - Campania -.
Dalla Tipografia al Futuro: nuovo appuntamento dello StartUpLive di NAStartUp nel “ventre di Napoli” - Mercoledì 24 settembre alle 18 la Tipografia Museo, nel cuore del centro storico di Napoli, diventa palcoscenico dello StartUpLive di ... Da msn.com
Stampiamo il futuro con NAStartUp alla Tipografia Museo del centro di Napoli - Mercoledì 24 settembre alle 18 torna lo StartUpLive di NAStartUp, l’appuntamento mensile dedicato a startup, imprese, innovatori e community. Scrive msn.com