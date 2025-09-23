Dalla sperimentazione alla produzione | la BMW iX5 Hydrogen entra in scena

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dopo il positivo riscontro ottenuto con i test effettuati in diversi mercati mondiali attraverso la flotta pilota, la BMW iX5 Hydrogen è pronta a fare il suo ingresso come primo modello a idrogeno prodotto in serie dal marchio. Secondo Michael Rath, Vicepresidente Veicoli a Idrogeno del BMW Group, questa vettura manterrà intatto lo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sperimentazione - produzione

Nuova Mazda6e al Salone dell’Auto di Torino; Spirito pionieristico per la mobilità del futuro; Parte il countdown: nel 2028 il primo modello di serie BMW a idrogeno?.

sperimentazione produzione bmw ix5Dalla sperimentazione alla produzione: la BMW iX5 Hydrogen entra in scena - BMW iX5 Hydrogen debutta come primo modello a idrogeno di serie del marchio. Riporta adnkronos.com

BMW rivoluziona i SUV: dal 2028 arriva la X5 a idrogeno (ed è solo l’inizio) - BMW porta l’idrogeno nella mobilità di massa: la nuova X5 sarà disponibile in cinque varianti di propulsione, dall’elettrico al fuel cell ... Scrive automoto.it

Cerca Video su questo argomento: Sperimentazione Produzione Bmw Ix5