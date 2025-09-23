Dalla sperimentazione alla produzione | la BMW iX5 Hydrogen entra in scena
(Adnkronos) – Dopo il positivo riscontro ottenuto con i test effettuati in diversi mercati mondiali attraverso la flotta pilota, la BMW iX5 Hydrogen è pronta a fare il suo ingresso come primo modello a idrogeno prodotto in serie dal marchio. Secondo Michael Rath, Vicepresidente Veicoli a Idrogeno del BMW Group, questa vettura manterrà intatto lo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: sperimentazione - produzione
Un impianto pilota destinato non alla produzione ma alla sperimentazione e alla validazione delle nuove tecnologie che SK ON ha ideato per le sue batterie allo stato solido - facebook.com Vai su Facebook
La #colza nell’avvicendamento colturale cerealicolo per la produzione di #Biocarburanti. Si è conclusa positivamente la sperimentazione di varietà realizzata da Eni e ALSIA all’interno del progetto “Agri Hub Basilicata”. #ALSIA #basilicata LEGGI QUI: https://lc - X Vai su X
Nuova Mazda6e al Salone dell’Auto di Torino; Spirito pionieristico per la mobilità del futuro; Parte il countdown: nel 2028 il primo modello di serie BMW a idrogeno?.
Dalla sperimentazione alla produzione: la BMW iX5 Hydrogen entra in scena - BMW iX5 Hydrogen debutta come primo modello a idrogeno di serie del marchio. Riporta adnkronos.com
BMW rivoluziona i SUV: dal 2028 arriva la X5 a idrogeno (ed è solo l’inizio) - BMW porta l’idrogeno nella mobilità di massa: la nuova X5 sarà disponibile in cinque varianti di propulsione, dall’elettrico al fuel cell ... Scrive automoto.it