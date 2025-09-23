Dalla Sicilia alla Tunisia | il segreto delle origini di Claudia Cardinale

La nascita di Claudia Cardinale a Tunisi, il 15 aprile 1938, non è un caso, ma il risultato di una lunga e complessa storia familiare che affonda le sue radici in Sicilia. I suoi nonni paterni, originari di Isola delle Femmine, un pittoresco borgo di pescatori in provincia di Palermo, si trasferirono in Tunisia all'inizio del Novecento. Questo spostamento non fu un evento isolato, ma si inserisce in un fenomeno migratorio più ampio che vide molti siciliani e italiani cercare fortuna nel Nord Africa, specialmente in Tunisia, che all'epoca era un protettorato francese. La famiglia Cardinale, che possedeva una piccola ma florida impresa di costruzioni navali, scelse Tunisi per le promettenti opportunità economiche che la città offriva.

