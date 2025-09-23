Dalla Scienza alla Scuola in un click | il 1° ottobre a Cagliari l’evento del progetto RIALE-EU
Una giornata per connettere scuola e ricerca scientifica attraverso presentazioni, testimonianze tavoli tecnici e aree espositive. Il CRS4 presenta l’evento internazionale del progetto RIALE?EU. Appuntamento gratuito il 1° ottobre a Cagliari. Iscriviti gratuitamente cliccando qui. Il 1° ottobre 2025, l’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari ospiterà “Dalla Scienza alla Scuola in un click”, l’evento internazionale . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
“La scuola non è un mercato”, come Nuccio Ordine ci invita a educare cittadini liberi, oltre l’ossessione degli sbocchi professionali, difendendo musica, letteratura, arte e la scienza di base dall’utilitarismo: “Non si va al liceo per un diploma”
Stop ai quadrimestri, scuola sperimenta pagella unica: con meno verifiche, si apprende meglio? Ecco cosa dice la scienza
