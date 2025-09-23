Dalla Regione 1,6 milioni di euro per rendere il lavoro più inclusivo
La Giunta regionale ha approvato la scheda progetto relativa all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell’inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, con uno stanziamento complessivo di 1.600.000 euro a valere sul Fondo regionale per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: regione - milioni
Dalla Regione 35 milioni di euro per gli ospedali di Latina e Frosinone
Dalla Regione un piano da 9.1 milioni per cinema e audiovisivo. Critiche dal Pd: "Fondi tagliati"
Pedemontana, le ruspe e il pesante impatto ambientale: Regione Lombardia ci mette altri 9 milioni
Extra Tv. . REGIONE LAZIO: IMPIANTI RACCOLTA DIFFERENZIATA, 21 MILIONI DI EURO - facebook.com Vai su Facebook
35 milioni per la blue economy, Regione Lazio aumenta gli investimenti https://mondobalneare.com/35-milioni-per-la-blue-economy-regione-lazio-aumenta-gli-investimenti/… Le risorse serviranno anche per sostenere le imprese balneari e riqualificare i lung - X Vai su X
Fiumi, investiti quest'anno 16 milioni di euro per 134 interventi di manutenzione; Ayas, 1,16 milioni per la sicurezza di rue des Barmes; Quasi 16 milioni a sostegno delle imprese turistico-ricettive.
Fiumi, investiti quest'anno 16 milioni di euro per 134 interventi - Schifani: «Prevenzione del rischio idrogeologico tra le priorità del mio governo» PALERMO, 9 settembre – Un piano straordinario di 134 opere e interventi ... Si legge su msn.com
Rimborsi Covid, le controdeduzioni dell'Aiop non fermano la Regione Emilia Romagna: annullata in modo definitivo la delibera da 68 milioni di euro - Dopo il braccio di ferro con il mondo della sanità privata, la Regione tiene la linea dura e annulla definitivamente la delibera che riconosceva ristori per 68 milioni di euro. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it