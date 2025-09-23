Dalla pista alle terme | Furlani e le Fiamme Oro in arrivo ad Abano e Montegrotto
Dal tartan dei Mondiali di Tokyo alle vasche termali di Abano e Montegrotto. Gli atleti delle Fiamme Oro, guidati dal neo iridato Mattia Furlani, hanno scelto il bacino euganeo come quartier generale per una settimana di recupero fisico e mentale. Dal 6 al 10 ottobre il gruppo sportivo della.
Dalla pista alle terme: Furlani e le Fiamme Oro in arrivo ad Abano e Montegrotto; Atleti delle Fiamme Oro alle Terme per la fangoterapia per la rigenerazione sportiva.
Mattia Furlani, fresco del titolo di campione mondiale a Tokyo, ma anche Larissa Iapichino, Massimo Stano, Ayomide Forolunso, Samuele Ceccarelli, ... alle Terme Euganee con le Fiamme Oro
