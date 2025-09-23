Dalla parte degli animali lo chef Emanuele Rengo ospite della trasmissione di Rete 4
Le eccellenze della ristorazione di Orvieto aggiunte alla scelta consapevole del cento per cento vegetale, tutto servito sulla tv nazionale. È il nuovo traguardo dello chef Emanuele Rengo del Vis à Vis, oggi docente della Veganok Academy, e adesso in cucina anche in tv.La proposta dello chef. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: parte - animali
Parte la campagna contro i maltrattamenti degli animali del Comune di Verona
West Nile, l?incubo nel Lazio parte da Latina: tutti i contagi nella stessa provincia, sette casi e una vittima. A rischio anche gli animali
Alla Pet Academy parte il primo Centro estivo con gli animali
Mentre guardi questo video prova a metterti dalla parte degli animali non umani, forse solo così è possibile capire il dolore e la disperazione di individui senzienti a cui viene tolta sistematicamente la libertà e che ogni giorno sono costretti a subire il dominio, l' - facebook.com Vai su Facebook
Benvenuti alla prima puntata della nuova edizione di Dalla Parte degli Animali, in diretta dal CRAS Stella del Nord con Stella, Leo e Speedy. Sono otto anni che la nostra trasmissione vi tiene compagnia, con risultati straordinari! - X Vai su X
“Dalla parte degli animali”, lo chef Emanuele Rengo ospite della trasmissione di Rete 4; Emanuele Rengo porta l’eleganza della cucina vegana in TV; Chef Emanuele Rengo entra nel team della VEGANOK Academy.
Emanuele Fiano: “Chef Rubio da processare per idee su Israele”/ La replica: “Finanzia terrorismo” - Emanuele Fiano contro Chef Rubio: "Sarebbe da processare per le sue idee su Israele in base alla legge Mancino". Lo riporta ilsussidiario.net