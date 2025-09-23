Dalla fotografia alla poesia dialettale primo appuntamento con le domeniche culturali al Maf

Domenica 28 alle 15.30, riprendono gli appuntamenti culturali al Maf, la struttura museale di San Bartolomeo in Bosco dedicata al mondo rurale. Per questo primo appuntamento della nuova stagione è in programma un evento che riserverà non poche sorprese, nel quale la fotografia e la poesia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

dantebus svela i 12 artisti vincitori dei concorsi internazionali 2025 di poesia, racconti, fotografia e pittura salute mentale e condizione femminile i temi principali delle opere scelte

A Casalbordino premiazioni dei concorsi di fotografia e poesia Gionata Coladonato e Gino De Sanctis

Se la fotografia è poesia. Festival a Villa Ghirlanda

Dalla fotografia alla poesia dialettale, primo appuntamento con le domeniche culturali al Maf; Cantamaggio Ternano, ecco tutti i vincitori del concorso di poesia in dialetto e in lingua italiana; Versi in Luce, gli sguardi di Maurizio Tomassini e le parole di Nino Pedretti. Dal 26 agosto al 3 settembre la Galleria Comunale Rossini di Pesaro ospita la mostra a cura di Enzo Carli - Versi in Luce, gli sguardi di Maurizio Tomassini e le parole d.

Giareda, Annalisa Bertolotti vince il concorso di poesia dialettale - REGGIO EMILIA – E’ “Al cà ròsi” di Annalisa Bertolotti la poesia che si è aggiudicata il primo premio, Trofeo “La Giarèda”, del concorso di poesia dialettale legato alla sagra della Madonna della Ghia ... Da reggionline.com

Poesia dialettale, ecco tutti i premiati - Sono stati 35 i poeti romagnoli che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso di poesia dialettale in memoria di Marino Monti (1946- Scrive ilrestodelcarlino.it