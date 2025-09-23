Dalla casa più spiata d' Italia c' è chi è diventato attore chi giornalista televisivo e perfino politico
D al 14 settembre 2000 al 31 marzo 2025 394 autentici sconosciuti sono entrati nella casa del Grande Fratello e ne sono usciti (quasi) celebrità. Conclusa la trasmissione, tra comparsate in tv e ospitate in discoteca, tutti sono diventati famosi anche solo per un minuto. Pochi, invece, sono riusciti a costruirsi una solida carriera senza cadere subito nell’oblio. Il successo non è arrivato solo dal cinema o dalla televisione, ma è passato anche dalla radio e persino dalla politica. In attesa della nuova edizione del Grande fratello condotto da Simona Ventura, in onda da lunedì 29 settembre su Canale 5, ecco gli ex concorrenti diventati davvero famosi e non meteore di un mattino. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: casa - spiata
Simona Ventura ribalta il Grande Fratello, novità assoluta nella casa più spiata d’Italia
Questa sera è andata in onda l'ottava puntata del reality di Canale 5 che vede al centro le dinamiche degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Ma chi sono i nominati del Grande Fratello nella puntata di lunedì 14 ottobre 2024? Ecco chi è finito al televoto dop - facebook.com Vai su Facebook
La piercer dei vip porta nella casa più spiata d’Italia una storia di riscatto personale. https://ift.tt/vbshd8w - X Vai su X
Io irriconoscibile? È finita la magia tossica del piacere di sedurre non sono più schiavo del sesso dell’amore della bellezza e della bilancia | così Raffaello Tonon.