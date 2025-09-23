Dalla casa più spiata d' Italia c' è chi è diventato attore chi giornalista televisivo e perfino politico

23 set 2025

D al 14 settembre 2000 al 31 marzo 2025 394 autentici sconosciuti sono entrati nella casa del Grande Fratello e ne sono usciti (quasi) celebrità. Conclusa la trasmissione, tra comparsate in tv e ospitate in discoteca, tutti sono diventati famosi anche solo per un minuto. Pochi, invece, sono riusciti a costruirsi una solida carriera senza cadere subito nell’oblio. Il successo non è arrivato solo dal cinema o dalla televisione, ma è passato anche dalla radio e persino dalla politica. In attesa della nuova edizione del Grande fratello condotto da Simona Ventura, in onda da lunedì 29 settembre su Canale 5, ecco gli ex concorrenti diventati davvero famosi e non meteore di un mattino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla casa più spiata d'Italia c'è chi è diventato attore, chi giornalista televisivo e perfino politico

