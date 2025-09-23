Dal welfare culturale all' intelligenza artificiale due giorni di incontri con LuBeC

Lucca, 23 settembre 2025 - Dalla transizione digitale, tecnologica e verde al welfare culturale, dalla rigenerazione urbana e rurale all’innovazione sociale, dallo sviluppo del sistema dell’arte contemporanea al turismo, fino all’imprenditorialità culturale e creativa: torna LuBeC – Lucca Beni Culturali, l’appuntamento che da oltre vent’anni mette al centro il dialogo tra cultura, innovazione e sviluppo territoriale. La ventunesima edizione presentata questa mattina, in programma l’8 e 9 ottobre al Real Collegio, avrà come filo conduttore il tema “Ponti di Cultura”, un titolo che richiama la capacità della cultura di unire, di creare legami tra persone, comunità e istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

