Dal verde all' illuminazione pubblica | un piano per la riqualificazione di Villa Gordiani

Dopo la ripartenza dei lavori nel cantiere del Mausoleo, Villa Gordiani sarà al centro di un più ampio piano di interventi, che comprenderanno verde, aree giochi e illuminazione.Una serie di azioni per combattere il degrado all’interno del parco, da troppo tempo alle prese con rapine e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: verde - illuminazione

Chianni: inaugurate l'area a verde attrezzata e la nuova illuminazione del campo sportivo

A nome del numero verde , si informa che l'illuminazione pubblica di Via Brera è momentaneamente fuori servizio a causa della rottura dei cavi provocata dai rami di un albero di proprietà privata. Il ripristino è subordinato all'esecuzione della potatura già richi - facebook.com Vai su Facebook

Dal verde all'illuminazione pubblica: un piano per la riqualificazione di Villa Gordiani; Attivazione nuovo numero per segnalazione guasti illuminazione pubblica e semaforica; Manutenzioni: al via 234 interventi in tutti i municipi per oltre 6,2 milioni di euro.

Illuminazione pubblica. Maxi piano da 3,9 milioni - Malfunzionamenti della pubblica illuminazione, novità in arrivo con un investimento importante: riprendendo un progetto lasciato in un cassetto. Si legge su lanazione.it

Roma, nuovo piano di illuminazione pubblica: 700 interventi. Ecco dove si accenderanno lampioni e attraversamenti pedonali - È anche un investimento in sicurezza il grande piano per l'illuminazione pubblica che il sindaco Gualtieri ha presentato in Campidoglio con l'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo. Lo riporta ilmessaggero.it