Dal tabù all’illegalità | il Connecticut dice stop ai matrimoni tra cugini Cosa cambierà dal 1° ottobre?

Cultweb.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° ottobre il Connecticut si unisce alla lista degli stati americani che vieteranno i matrimoni tra cugini di primo grado. Una decisione che potrebbe sorprendere, considerando che fino ad oggi questa pratica era permessa, rendendo il Connecticut un’eccezione nel panorama legislativo statunitense. La nuova legge, approvata all’unanimità da entrambi i partiti durante l’Assemblea Generale dello stato, stabilisce semplicemente che “nessuna persona può consapevolmente sposare il proprio cugino di primo grado”. La proposta di legge, presentata dal rappresentante repubblicano Devin Carney, non è nata in risposta a una specifica richiesta o controversia da parte dei suoi elettori, ma dall’esempio del Tennessee, che ha recentemente introdotto un divieto simile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

dal tab249 all8217illegalit224 il connecticut dice stop ai matrimoni tra cugini cosa cambier224 dal 1176 ottobre

© Cultweb.it - Dal tabù all’illegalità: il Connecticut dice stop ai matrimoni tra cugini. Cosa cambierà dal 1° ottobre?

In questa notizia si parla di: illegalit - connecticut

Cerca Video su questo argomento: Tab249 All8217illegalit224 Connecticut Dice