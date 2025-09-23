Dal 1° ottobre il Connecticut si unisce alla lista degli stati americani che vieteranno i matrimoni tra cugini di primo grado. Una decisione che potrebbe sorprendere, considerando che fino ad oggi questa pratica era permessa, rendendo il Connecticut un’eccezione nel panorama legislativo statunitense. La nuova legge, approvata all’unanimità da entrambi i partiti durante l’Assemblea Generale dello stato, stabilisce semplicemente che “nessuna persona può consapevolmente sposare il proprio cugino di primo grado”. La proposta di legge, presentata dal rappresentante repubblicano Devin Carney, non è nata in risposta a una specifica richiesta o controversia da parte dei suoi elettori, ma dall’esempio del Tennessee, che ha recentemente introdotto un divieto simile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dal tabù all’illegalità: il Connecticut dice stop ai matrimoni tra cugini. Cosa cambierà dal 1° ottobre?