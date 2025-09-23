dal piemonte al milanese riconoscimenti per la scuola casearia

PANDINO (Cremona) Un riconoscimento dopo l’altro per la scuola Casearia. Il primo riconoscimento a Bra, in provincia di Cuneo, nell’ambito del Cheese 2025, presso lo stand istituzionale Confartigianato Imprese Cuneo in piazza Carlo Alberto dove si è svolta la cerimonia di premiazione del 1° Concorso Nazionale per giovani casare e casari, premio Gabriele Cappa 2025: Carmelo Cacioppo, tecnico in servizio nel caseificio didattico della scuola Casearia, ha vinto il primo premio nella categoria Formaggio della tipologia casearia Pasta Molle mentre l’ex alunno Michele Contini, diplomatosi a luglio nella scuola pandinese, ha vinto il secondo premio nella categoria Formaggio a pasta molle di latte vaccino intero, crudo o pastorizzato, senza crosta fiorita, con stagionatura tra 20 e 60 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

