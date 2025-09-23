Dal patteggiamento ai 2 punti di penalizzazione esplode la protesta Juve | cosa succede adesso?

È notizia di ieri il patteggiamento degli ex dirigenti bianconeri Agnelli, Nedved e Paratici e il proscioglimento di Arrivabene Un anno e 8 mesi per Andrea Agnelli, un anno e 2 mesi per Pavel Nedved e ad un anno e 6 mesi per l’ex direttore sportivo della Fabio Paratici. Sono queste le pene concordate dagli ex Juventus a cui il Gup del Tribunale di Roma ha dato il via libera. Paratici, Nedved e Agnelli (LaPresse) – Calciomercato.it Nello stesso tempo, c’è da segnalare anche il non luogo a procedere per l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Ed è proprio quest’ultima decisione che fa storcere il naso a molti che, anche attraverso i social, ricordando come fu comminata una penalizzazione di 2 punti proprio per il comportamento tenuto dallo stesso Arrivabene. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

