Dal pagellino ’svizzero’ alla strategia per l’aula

Il pagellino della Uefa è tremendo. Per gli aspetti sportivi, lo stadio di San Siro ha 11 requisiti non soddisfatti su 22. Per quelli sportivi, 9 su 14. Non è finita. Spectatorwetfare: 2 su 6; sostenibilità e accessibilità: 3 su 8; VIP5: 3 su 9; Partners HospitaLity: 2 su 4; Officiat Hospitatity Area (Lounges & Suites): 4 su 4. Aspetti commerciali relativi ai partner: 3 su 8; Media: 7 su 8; Broadcast: 10 su 13; Sicurezza: 6 su 16. La Federazione calcistica europea ha bocciato senza appello la candidatura del Meazza come sede degli Europei. Nella lettera inviata al Comune, si legge: "Si coglie altresì l’occasione per ricordare che, tra i requisiti fondamentali di Uefa Euro 2032, è prevista l’assenza di barriere di separazione tra i settori dello stadio (fence-free). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

