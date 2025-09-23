Dal Napoli all’Inter accadrà tutto in pochi mesi | l’intreccio di mercato spiazza i tifosi!

Sono ore caldissime per il Napoli e non solo. Nei prossimi tempi, potrebbe concretizzarsi un intreccio di mercato impensabile fino a pochi mesi fa. La sessione di mercato estivo è terminato il primo settembre, ma in realtà son tanti i club che continuano a lavorare sotto traccia. I vari dirigenti starebbero studiando diversi profili da ingaggiare, magari già a gennaio o anche durante la prossima estate. Una cosa è certa: il calciomercato non è mai fermo. Intanto, sarebbe emerso un clamoroso intreccio che riguarderebbe a sorpresa anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. L'Inter ha scelto Caprile per la porta: rammarico per il Napoli.

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»

Lookman, Inter e Napoli fanno sul serio: chi è in pole nella trattativa

Niente Inter, né Juventus, Donnarumma al Napoli: l’affare prende quota

Napoli, tutto su Hojlund: Manna al lavoro sulla formula. Le ultime sulla trattativa di calciomercato - Il Napoli sta definendo l’acquisto di Rasmus Hojlund con il Manchester United. Si legge su ilmessaggero.it

Ag. Cavani: 'Napoli? Tutto può succedere... Contatti con Flamengo e Boca' - Germain, Edinson Cavani è pronto a lasciare Parigi e la Francia e si sta guardando attorno. Lo riporta calciomercato.com