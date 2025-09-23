Dal lusso anni Ottanta alla tavola di tutti i giorni il pesce simbolo della dieta contemporanea

Negli anni ottanta il salmone, quello affumicato, arrivava in tavola solo nelle grandi occasioni, quasi sempre a Natale. Bastavano quelle fettine rosa adagiate su un vassoio d’argento, con qualche spicchio di limone, perché la cucina si riempisse di un profumo insolito e di un’atmosfera diversa dal solito. Un piatto che raccontava il lusso nordico appena entrato nelle case italiane, capace di trasformare una cena familiare in un evento speciale. Oggi lo scenario è completamente cambiato. Il salmone non è più un privilegio delle feste, ma un ingrediente che scandisce il ritmo della giornata, dal mattino alla sera. 🔗 Leggi su Linkiesta.it