dal giornalismo ai social per condividere i messaggi di speranza

Sempre più attiva la redazione del giornalino dei giovani di Sant'Antonio che sono approdati anche sui social per condividere messaggi di speranza. In particolare, la redazione ha riscosso un notevole back di gradimento con i video e i servizi effettuati al giubileo dei giovani e pubblicati su Instagram. "Nel corso dell'ultimo anno - dice Sara Danesi - la nostra presenza sui social come Gruppo Giovani è stata più attiva, siamo partiti dalla nostra pagina instagram per poi approdare anche su Youtube e Facebook pochi mesi fa. Le prime condivisioni sono legate al giornalino ' Parrocchiando ', un progetto che ci sta molto a cuore.

