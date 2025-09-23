Dal Duomo ai luoghi nascosti | torna l’iniziativa RiscopriAmo Pisa

PISA – Un anno intero per guardare Pisa con occhi diversi. Sabato 27 settembre prende il via la terza edizione di RiscopriAmo Pisa, il ciclo di visite guidate gratuite promosso dal Comune con il contributo del Ministero della Cultura e la collaborazione delle guide turistiche cittadine. Il programma prevede 100 appuntamenti, ogni sabato e domenica (oltre alle festività), per scoprire tanto i luoghi più celebri quanto gli angoli meno noti della città. Le passeggiate dureranno circa due ore e accoglieranno fino a 30 partecipanti, con priorità ai residenti di Pisa e, in caso di posti liberi, ai Comuni dell’ambito Terre di Pisa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it