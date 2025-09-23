Dal Duomo ai luoghi nascosti | torna l’iniziativa RiscopriAmo Pisa
PISA – Un anno intero per guardare Pisa con occhi diversi. Sabato 27 settembre prende il via la terza edizione di RiscopriAmo Pisa, il ciclo di visite guidate gratuite promosso dal Comune con il contributo del Ministero della Cultura e la collaborazione delle guide turistiche cittadine. Il programma prevede 100 appuntamenti, ogni sabato e domenica (oltre alle festività), per scoprire tanto i luoghi più celebri quanto gli angoli meno noti della città. Le passeggiate dureranno circa due ore e accoglieranno fino a 30 partecipanti, con priorità ai residenti di Pisa e, in caso di posti liberi, ai Comuni dell’ambito Terre di Pisa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: duomo - luoghi
Duomo di Avellino: l’esclusione silenziosa dei disabili nei luoghi sacri
Altro che Duomo: 3 luoghi segreti di Milano da visitare in estate
Il Festival Universitario di Rovigo vivrà in alcuni dei luoghi più iconici e rappresentativi della città, trasformandoli per tre giorni in spazi di confronto, cultura e innovazione. Dal Cinema Teatro Duomo al Museo dei Grandi Fiumi, passando per Palazzo Angeli e i - facebook.com Vai su Facebook
Milano segreta, cosa vedere: ecco i 6 luoghi da non perdere per scoprire la città oltre il Duomo; Cosa fare gratis a Milano: 8 luoghi da vedere senza spendere un euro; All’alba si aprono le porte del duomo di Siena: la cattedrale come non l’avete mai vista. Le foto di un cammino unico tra fede e meraviglia.
Il Duomo di Finale rivela tesori nascosti - Il Duomo di Finale è uno scrigno di storia e di bellezza che merita di essere ancor più valorizzato. Segnala ilrestodelcarlino.it
In Duomo torna l'iniziativa benefica Pane in Piazza Milano - Torna in piazza Duomo domenica 24 agosto la grande manifestazione benefica Pane in Piazza Milano 2025, promossa dai Missionari Cappuccini di Milano in collaborazione con la storica famiglia di ... Da ansa.it