Dal Dna ai micro-mostri. Alla scoperta della scienza.

La scienza torna a incontrare la città. Venerdì il Palazzo San Michele aprirà infatti i suoi laboratori al pubblico per la Notte europea dei ricercatori, un evento che trasforma per un giorno il cuore di Fano in un centro di esperienze, scoperte e dialoghi con chi ogni giorno dedica la propria vita alla ricerca. La manifestazione, che si svolge in centinaia di città europee, vuole avvicinare il pubblico al mondo della scienza, non solo presentando risultati, ma svelando i processi, la passione e la curiosità che animano il lavoro quotidiano dei ricercatori. Nel cuore della città, a pochi metri dall’Arco d’Augusto, studenti, famiglie e semplici curiosi potranno entrare nei laboratori universitari e scoprire da vicino le ricerche condotte a Fano: dalle indagini biomediche contro il cancro allo studio di virus e batteri, fino alle malattie genetiche rare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
