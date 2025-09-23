Dal codice leopoldino ad oggi la pena di morte nel mondo
INCONTRO E DIBATTITO SUL CARCERE E SULLA PENA DI MORTEDialoganoSimone de Santi attivista dei diritti civili con Nessuno tocchi CainoCristiano Pistoresi, consigliere di Annulliamo la Distanza OdVCONOSCERE LA STORIA PER CAPIRE L'ATTUALITA'In occasione del 260° anniversario dell’insediamento di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
