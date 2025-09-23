Dal 13 ottobre a scuola con Piedibus Aperte le iscrizioni al servizio
Con l’avvio della scuola torna il servizio gratuito di accompagnamento dei bambini a piedi: ‘Piedibus’, promosso dall’amministrazione comunale, per 40 alunni delle scuole primarie di Capannori e Lunata. Da oggi ci si può iscrivere mentre il servizio partirà dal 13 ottobre. Il ‘Piedibus’ assicura che i bambini arrivino a destinazione seguendo un percorso sicuro e in compagnia dei loro amici e di adulti volontari. Gli zaini vengono trasportati da un apposito carrello e per garantire la massima sicurezza sia i bambini che i volontari sono dotati di un gilet rifrangente. "Il servizio è molto apprezzato dalle famiglie – afferma Silvia Sarti, assessora alle politiche educative –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ottobre - scuola
Scuola media Leopardi. Via al cantiere da 2 milioni: "Lavori conclusi a ottobre"
Napoli capitale mondiale dell’IA a scuola: a ottobre il summit internazionale che ridisegna la didattica tra innovazione, responsabilità e inclusione
Inizio scuola 2025, posticipare il ritorno in classe a ottobre? Il parere del meteorologo Giuliacci: “Giugno è peggio di settembre
Open Day a Settembre e Ottobre! La ASD Scuola Calcio Barone apre le porte a tutti i giovani calciatori per far vivere in prima persona i nostri allenamenti e la nostra filosofia di gioco! In questo video vi mostriamo alcuni ragazzi che, grazie agli insegnam - facebook.com Vai su Facebook
Lugo: il primo ottobre riapre la scuola di musica «Malerbi» - X Vai su X
Dal 13 ottobre a scuola con Piedibus. Aperte le iscrizioni al servizio; Ritorna il servizio gratuito di Piedibus per le scuole di Capannori e Lunata; Pedibus Bitonto: il servizio sperimentale di accompagnamento degli studenti.
Dal 13 ottobre a scuola con Piedibus. Aperte le iscrizioni al servizio - Con l’avvio della scuola torna il servizio gratuito di accompagnamento dei bambini a piedi: ‘Piedibus’, promosso dall’amministrazione comunale, per ... Lo riporta msn.com