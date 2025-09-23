dal 13 ottobre a scuola con piedibus aperte le iscrizioni al servizio

Con l’avvio della scuola torna il servizio gratuito di accompagnamento dei bambini a piedi: ‘Piedibus’, promosso dall’amministrazione comunale, per 40 alunni delle scuole primarie di Capannori e Lunata. Da oggi ci si può iscrivere mentre il servizio partirà dal 13 ottobre. Il ‘Piedibus’ assicura che i bambini arrivino a destinazione seguendo un percorso sicuro e in compagnia dei loro amici e di adulti volontari. Gli zaini vengono trasportati da un apposito carrello e per garantire la massima sicurezza sia i bambini che i volontari sono dotati di un gilet rifrangente. "Il servizio è molto apprezzato dalle famiglie – afferma Silvia Sarti, assessora alle politiche educative –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

