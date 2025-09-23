La notizia è stata diffusa ieri nella tarda serata italiana e subito accolta con gaudio dai fan: da stasera Jimmy Kimmel tornerà al timone del suo late show, il Jimmy Kimmel Live! dopo la sospensione di una settimana fa a causa del suo monologo su Charlie Kirk. Proprio alcuni rappresentanti del movimento politico dell’attivista di destra, ucciso in un attentato lo scorso 10 settembre, hanno fatto sapere di non apprezzare il rientro del conduttore da parte di ABC. Andrew Kolvet, portavoce dell’organizzazione e produttore esecutivo del popolare podcast di Kirk, ha criticato la rete e la Disney per aver “ceduto”: “ Non sorprende che Disney e ABC cedano e permettano a Kimmell di tornare in tv, ma è un loro errore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dai monologhi alle minacce: Jimmy Kimmel torna in tv, ma l’America non ride più