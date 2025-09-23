Dai monologhi alle minacce | Jimmy Kimmel torna in tv ma l’America non ride più

Cultweb.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è stata diffusa ieri nella tarda serata italiana e subito accolta con gaudio dai fan: da stasera Jimmy Kimmel tornerà al timone del suo late show, il Jimmy Kimmel Live! dopo la sospensione di una settimana fa a causa del suo monologo su Charlie Kirk. Proprio alcuni rappresentanti del movimento politico dell’attivista di destra, ucciso in un attentato lo scorso 10 settembre, hanno fatto sapere di non apprezzare il rientro del conduttore da parte di ABC. Andrew Kolvet, portavoce dell’organizzazione e produttore esecutivo del popolare podcast di Kirk, ha criticato la rete e la Disney per aver “ceduto”:  “ Non sorprende che Disney e ABC cedano e permettano a Kimmell di tornare in tv, ma è un loro errore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

dai monologhi alle minacce jimmy kimmel torna in tv ma l8217america non ride pi249

© Cultweb.it - Dai monologhi alle minacce: Jimmy Kimmel torna in tv, ma l’America non ride più

In questa notizia si parla di: monologhi - minacce

Cancellato Jimmy Kimmel Disney si piega a Trump; Jimmy Kimmel potrebbe tornare in onda, la condizione della Disney; Negli USA stanno prendendo piede boicottaggi e proteste contro Disney.

Jimmy Kimmel sospeso, la lettera degli artisti per la libertà d'espressione - Oltre 400 personalità dello spettacolo, incluse grandi star di Hollywood come Robert De Niro, Tom Hanks e Meryl Streep, hanno firmato un testo di protesta in cui paragonano l'era Trump a quella del Ma ... tg24.sky.it scrive

monologhi minacce jimmy kimmelIl talk show di Jimmy Kimmel tornerà in onda - Lo ha annunciato la Disney, pochi giorni dopo averlo sospeso a causa di una frase su Charlie Kirk (e dopo molte minacce dalla destra vicina a Trump) ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Monologhi Minacce Jimmy Kimmel