Dai monologhi alle minacce | Jimmy Kimmel torna in tv ma l’America non ride più
La notizia è stata diffusa ieri nella tarda serata italiana e subito accolta con gaudio dai fan: da stasera Jimmy Kimmel tornerà al timone del suo late show, il Jimmy Kimmel Live! dopo la sospensione di una settimana fa a causa del suo monologo su Charlie Kirk. Proprio alcuni rappresentanti del movimento politico dell’attivista di destra, ucciso in un attentato lo scorso 10 settembre, hanno fatto sapere di non apprezzare il rientro del conduttore da parte di ABC. Andrew Kolvet, portavoce dell’organizzazione e produttore esecutivo del popolare podcast di Kirk, ha criticato la rete e la Disney per aver “ceduto”: “ Non sorprende che Disney e ABC cedano e permettano a Kimmell di tornare in tv, ma è un loro errore. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: monologhi - minacce
Meloni ai giovani di FdI: 'Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura'. La premier alla festa di Gioventù nazionale torna sul caso Kirk: 'Fermato perché smontava la narrazione mainstream' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il monologo di apertura di Stephen Colbert al The Late Show: “Dopo le minacce del presidente della FCC di Trump, la ABC ha rimosso Jimmy Kimmel a tempo indeterminato. È una censura palese. Se la ABC pensa che soddisferà il regime, è tristemente inge - X Vai su X
Cancellato Jimmy Kimmel Disney si piega a Trump; Jimmy Kimmel potrebbe tornare in onda, la condizione della Disney; Negli USA stanno prendendo piede boicottaggi e proteste contro Disney.
Jimmy Kimmel sospeso, la lettera degli artisti per la libertà d'espressione - Oltre 400 personalità dello spettacolo, incluse grandi star di Hollywood come Robert De Niro, Tom Hanks e Meryl Streep, hanno firmato un testo di protesta in cui paragonano l'era Trump a quella del Ma ... tg24.sky.it scrive
Il talk show di Jimmy Kimmel tornerà in onda - Lo ha annunciato la Disney, pochi giorni dopo averlo sospeso a causa di una frase su Charlie Kirk (e dopo molte minacce dalla destra vicina a Trump) ... Secondo ilpost.it