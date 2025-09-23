Dagospia, l’analisi alle parole di Antonio Conte sul calciomercato dopo la vittoria del Napoli sul Pisa. Tutti i dettagli in merito. L’ennesima lamentela di Antonio Conte sul mercato ha suscitato reazioni polemiche, non solo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ma anche tra i media più attenti. Il tecnico salentino, abituato a sollevare più di un sopracciglio con le sue dichiarazioni, ha suscitato l’ilarità di molti con le sue parole sul mercato estivo. In particolare, Conte si è lamentato per non aver ricevuto il supporto che si aspettava nella sessione di calciomercato, nonostante il Napoli abbia avuto una sessione faraonica rispetto alle altre concorrenti, investendo somme importanti per rinforzare la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dagospia attacca Conte: «Basta frignare, nessuno in Italia ha fatto un mercato così. Dovrebbe fare una cosa»