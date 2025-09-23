Daft punk in Fortnite | il grande evento musicale parte il 27 settembre
Il mondo della musica e dei videogiochi si prepara a un evento senza precedenti che celebra l’eredità di Daft Punk. Dopo la loro decisione di mettere fine alla carriera nel 2021, i due iconici artisti francesi continuano a influenzare il panorama culturale attraverso iniziative innovative. In questo contesto, si prospetta una grande esperienza virtuale che coinvolgerà appassionati di musica e videogiocatori, offrendo un’immersione totale nel universo futuristico della band. Di seguito, si analizzano i dettagli principali di questa novità, con particolare attenzione alla collaborazione con uno dei giochi più popolari al mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
