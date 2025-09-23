Dacci i soldi o pubblichiamo un tuo video compromettente | in due sotto processo per estorsione

Perugiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono comparse davanti ai giudici del Tribunale penale di Perugia per rispondere,dell’accusa di estorsione a carico di un giovane, minacciandolo di diffondere online un video a carattere sessuale che lo ritraeva.Secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

