Da Terni al punto più profondo della Terra | così rivive il batiscafo Trieste eroe degli abissi
La città di Trieste si prepara ad accogliere e riabbracciare uno dei simboli più straordinari della sua storia scientifica e culturale: il batiscafo Trieste, il sommergibile che nel 1960 conquistò il primato assoluto immergendosi nella Fossa delle Marianne fino a 10.916 metri, con a bordo lo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
