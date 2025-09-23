Da struttura compromessa a risorsa per la comunità | pronto il nuovo Palaberta
Con i lavori di riqualificazione quasi completati il Palazzetto dello Sport Palaberta a Montegrotto Terme si prepara a riaprire le sue porte. Mancano solo le rifiniture, ma la trasformazione è già evidente: atleti e pubblico troveranno una struttura non solo rinnovata, ma visibilmente più moderna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
