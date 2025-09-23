Da ‘Several Love’s Requests’ a ’Circo Paradiso’
Prosegue con il secondo giorno di programmazione ‘Colpi di Scena - Sguardo nel Contemporaneo’, rassegna promossa da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Ater Fondazione con la direzione artistica di Ruggero Sintoni e Claudio Casadio, porta in città quattro debutti tra anteprime e prime nazionali. Il sipario si alza oggi alle 14 all’ExAtr con ‘Several Love’s Requests’ della compagnia 369gradi, spettacolo di Pietro Angelini nato dall’osservazione delle videochat online. In questi spazi virtuali si intrecciano desideri, sfoghi e paure maschili, in una sorta di confessione collettiva che rivela l’inconsapevole necessità di un confronto intimo tra estranei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
