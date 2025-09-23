Amanti della carne di maiale attenti in cucina. Se non si cuoce bene, potrebbe infatti capitare qualcosa di tanto grave quanto disgustoso. Proprio come è successo a un uomo di 52 anni d’età, amante del bacon. L’uomo, di cui non conosciamo il nome, è stato ricoverato in ospedale dopo aver sofferto per settimane di emicranie lancinanti e di forti dolori alla nuca. Dopo esser stato sottoposto ad accertamenti, i medici hanno scoperto che il suo cervello era pieno di “lesioni simili a cisti ”. E dopo ulteriori analisi è emerso che quelle cisti erano piene di larve di tenia. In altre parole, il suo cervello era pieno di vermi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da settimane aveva emicranie lancinanti, poi la scoperta choc: il suo cervello era pieno di vermi, tutta colpa della sua passione per la pancetta morbida”: il caso studio