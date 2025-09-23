Da metà ottobre via alla campagna vaccinale contro influenza stagionale e covid in Piemonte farmacie ancora in prima linea
In Piemonte la campagna per le vaccinazioni contro l'influenza stagione e il covid inizierà a metà ottobre e le farmacie saranno protagoniste, soprattutto nelle aree scarsamente raggiunte da altri servizi sanitari, come quelle rurali e montane. In futuro si sta pensando di estendere loro anche la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
